В «Факеле» высказались о назначении Евсеева

В воронежском «Факеле» отреагировали на информацию о возможном назначении экс-наставника «Шинника» Вадима Евсеева на пост главного тренера команды. Об этом высказался пресс-атташе клуба Павел Горячев.

«На данный момент нет информации о том, что вместо Дмитрия Пятибратова главным тренером «Факела» станет Вадим Евсеев», - передает слова пресс-атташе издание «РБ Спорт».

Сегодня, 30 апреля, было объявлено, что Евсеев и «Шинник» расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

После 25 туров «Факел» набрал 21 балл и занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.