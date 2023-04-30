В «Сочи» рассказали о будущем Джанаева, Терехова и Жоазиньо в клубе

Президент «Сочи» Борис Ротернберг высказался о будущем Сослана Джанаева, Сергея Терехова и Жоазиньо в клубе. У трех футболистов заканчиваются контакты по окончании сезона.

Спортивный деятель отметил, что команду нужно омолаживать, о чем свидетельствует сезон, и некоторые футболисты не показывают результат, который должны.

«Еще есть игры, у игроков есть шанс показать свой характер. Если футболист начинает себя жалеть, значит, он клубу особо и не нужен», - приводит слова Ротернберга «Спорт-Экспресс».

Серебряные призёры прошлого сезона располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.