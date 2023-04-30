Стали известны стартовые составы команд на матч «Оренбург» - «Пари НН»

Сегодня, чуть менее, чем через час, в матче очередного тура национального российского чемпионата сойдутся в очном противостоянии «Оренбург» и «Пари НН». Недавно стали известны стартовые составы команд.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Капленко, Марин, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Глушаков, Калинский, Соколов, Михайлов, Яковлев.

Если у оренбургской команды всё более-менее нормально, команда идёт на восьмой позиции и даже имеет шансы на попадание в пятёрку лучших, то у нижегородцев дела обстоят куда хуже – команде необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы постараться избежать прямого вылета из РПЛ.

За ходом встречи с 14:00 вы сможете следить на нашем сайте.