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Селюк: «Не вставая с дивана, я за 2 млн евро укомплектую команду для борьбы за топ-6 в РПЛ» эксклюзив

30 Апреля 2023 • 13:50 Комментировать (3)

Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что за два миллиона евро он укомплектует любой клуб РПЛ, после чего команда будет бороться за топ-6 в турнирной таблице.

«Для меня удивительно, что болельщики «Локомотива» думают, что это Геркус помог выиграть чемпионат. Да это Палыч выиграл, а они на Геркуса думают… Вот ему дали «Торпедо», он истратил 2 миллиона на сербов неходячих. Вот они за 20 туров шесть очков набрали. Нормальная работа президента, у которого были деньги?

Поэтому я, не вставая с дивана, укомплектую за два миллиона евро так, что будет эта команда бороться за шестёрку! Я к тому говорю, что процентов 70 не разбираются в футболе», - сказал Селюк.    


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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк РПЛ
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Комментарии (3)
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bexled
30 Апреля 2023 в 14:37
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ингерман
30 Апреля 2023 в 14:10
ай я те забесплацна кашу из тапора сварю.. пальчеки аближэшь.. А-ха-ха-ха! )))
Гоблин Фред
30 Апреля 2023 в 14:07
Бабло Сейчас Решает Всё...Но Где Талант...
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