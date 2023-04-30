Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что за два миллиона евро он укомплектует любой клуб РПЛ, после чего команда будет бороться за топ-6 в турнирной таблице.

«Для меня удивительно, что болельщики «Локомотива» думают, что это Геркус помог выиграть чемпионат. Да это Палыч выиграл, а они на Геркуса думают… Вот ему дали «Торпедо», он истратил 2 миллиона на сербов неходячих. Вот они за 20 туров шесть очков набрали. Нормальная работа президента, у которого были деньги?

Поэтому я, не вставая с дивана, укомплектую за два миллиона евро так, что будет эта команда бороться за шестёрку! Я к тому говорю, что процентов 70 не разбираются в футболе», - сказал Селюк.