«Оренбург» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Пари НН
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Протокол игры
Сысуев Николай•Эктов Александр•Гойкович Ренато•Хотулёв Данила•Стаматов Матео•Вера Лукас Габриэль•Капленко Кирилл•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Флорентин Сесар Габриэль•Марин Джимми•Мансилья Брайан Эсекиэль
Нигматуллин Артур•Масоэро Лукас Габриэль•Гоцук Кирилл• 21'Каккоев Никита•Корнюшин Даниил•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Глушаков Денис•Михайлов Ярослав•Соколов Артём•Яковлев Владислав Геннадьевич
30 апреля. Стадион "Газовик".
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