Мозес: «Сперцян способен заиграть в Европе»

Форвард «Краснодара» Дэвид Мозес высказался относительно возможного переезда одноклубника Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Сперцян - топ-игрок. Он большой игрок не только для России, но и для Европы. В РПЛ он добился хорошего прогресса. Я уверен, что Сперцян способен заиграть в Европе», - передает слова Мозеса издание «РБ Спорт».

Напомним, что Сперцян является воспитанником академии краснодарского клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний футболист провел 24 встречи, отметившись десятью забитыми мячами (три – с пенальти) и девятью голевыми передачами.