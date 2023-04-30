Зиньковский: «Спартак» хочет испортить праздник «Зениту»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал очередной комментарий по предстоящему матчу против петербургского «Зенита» в 26-м туре Российской премьер-лиги.

«Зенит» может досрочно стать чемпионом? Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок (смеётся)», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 7 мая. В преддверии этого матча «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на третьей строчке.