Форвард «Краснодара» Кобнан сравнил чемпионаты России и Словакии

Бывший форвард «Железиарне» Мозес Кобнан, ныне защищающий цвета «Краснодара», сравнил чемпионаты России и Словакии.

«В России уровень футбола лучше и сложнее. В РПЛ много сильных команд, наверное, в этом большое различие чемпионатов», - приводит слова Кобнана «Матч ТВ».

Нигерийский футболист выступал за клуб из селения Подбрезова в 2022 году, дебютировал в составе команды 16 июля в матче против братиславского «Слована».

В российском коллективе 20-летний спортсмен оказался в начале нынешнего года, дебютировал за «быков» 23 февраля в поединке Кубка России против московского ЦСКА.