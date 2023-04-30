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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Краснодара» Кобнан сравнил чемпионаты России и Словакии

30 Апреля 2023 • 12:15 Комментировать
Краснодар
1:1
Урал
окончен

Бывший форвард «Железиарне» Мозес Кобнан, ныне защищающий цвета «Краснодара», сравнил чемпионаты России и Словакии.

«В России уровень футбола лучше и сложнее. В РПЛ много сильных команд, наверное, в этом большое различие чемпионатов», - приводит слова Кобнана «Матч ТВ».

Нигерийский футболист выступал за клуб из селения Подбрезова в 2022 году, дебютировал в составе команды 16 июля в матче против братиславского «Слована».

В российском коллективе 20-летний спортсмен оказался в начале нынешнего года, дебютировал за «быков» 23 февраля в поединке Кубка России против московского ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Россия Чемпионат России РПЛ Словакия Мозес Кобнан
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