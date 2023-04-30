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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фассон вернулся в общую группу «Локомотива»

30 Апреля 2023 • 12:07 Комментировать

Бразильский защитник Лукас Фассон, который выступает за московский «Локомотив», возобновил тренировочные занятия в общей группе.

Игрок близок к возвращению на поле, об этом рапортуют журналисты издания Metaratings.ru.

Напомним, что южноамериканский футболист пополнил ряды «железнодорожников» летом прошлого года, однако уже во втором поединке получил повреждение крестообразных связок колена.

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» встретится с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

В преддверии этого матча московская команда с 29 баллами занимает десятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон
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