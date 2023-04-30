Фассон вернулся в общую группу «Локомотива»

Бразильский защитник Лукас Фассон, который выступает за московский «Локомотив», возобновил тренировочные занятия в общей группе.

Игрок близок к возвращению на поле, об этом рапортуют журналисты издания Metaratings.ru.

Напомним, что южноамериканский футболист пополнил ряды «железнодорожников» летом прошлого года, однако уже во втором поединке получил повреждение крестообразных связок колена.

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» встретится с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

В преддверии этого матча московская команда с 29 баллами занимает десятое место в турнирной таблице.