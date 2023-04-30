Кобелев - об игроках «Динамо»: «Если нет мотивации, то это не футболисты, а прихлёбники»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев подверг критике подопечных Славиши Йокановича за поражение от воронежского «Факела» (0:2) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

Ребята все на контрактах, руководство и болельщики ждут побед, да и самим не надоело проигрывать? Если нет мотивации играть, то это не футболисты, а прихлебники какие-то», - передает слова специалиста Legalbet.kz.

После 25 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 39 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче «бело-голубые» на выезде встретятся с подмосковными «Химками».