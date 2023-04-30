Евсеев ушёл из «Шинника» и возглавит клуб РПЛ

Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ярославского «Шинника», об этом сообщается в телеграм-канале инсайдера Ивана Карпова.

По сведениям журналиста, в субботу, 29 апреля, специалист попрощался с командой. Ожидается, что Евсеев продолжит карьеру в Премьер-лиге. Новым местом работы тренера станет воронежский «Факел».

«Достигли соглашения о досрочном расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон», - подтвердил информацию гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков.

После 29 туров Первой лиги ярославский клуб набрал 37 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.