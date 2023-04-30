Комличенко отреагировал на удаление Карпина

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал удаление главного тренера команды Валерия Карпина после завершения поединка против московского «Спартака» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Удаление Карпина? Не слышал, сидел на скамейке. Как я мог услышать. Наверное, эмоции», - передает слова Комличенко издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что главный рефери матча Кирилл Левников показал красную карточку Карпину сразу после финального свистка.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. «Спартак» смог отыграться в добавленное время благодаря голу Александра Соболева.