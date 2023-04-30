Хаджи: «У «Спартака» нет победного духа»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался касательно вчерашнего поединка между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» пропал задор. Такое ощущение, что спартаковцы несерьёзно отнеслись к матчу с «Ростовом». У команды нет победного духа! В конце матча, возможно, появился душок», - приводит слова Александра издание «Чемпионат».

Матч состоялся на стадионе в Ростове-на-Дону и завершился вничью со счетом 1:1.

По итогам 25 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля с 49 баллами располагаются на третьей позиции.