Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «У «Спартака» нет победного духа»

30 Апреля 2023 • 10:54 Комментировать

Экс-гендиректор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался касательно вчерашнего поединка между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» пропал задор. Такое ощущение, что спартаковцы несерьёзно отнеслись к матчу с «Ростовом». У команды нет победного духа! В конце матча, возможно, появился душок», - приводит слова Александра издание «Чемпионат».

Матч состоялся на стадионе в Ростове-на-Дону и завершился вничью со счетом 1:1.

По итогам 25 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля с 49 баллами располагаются на третьей позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Александр Хаджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.04.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1.68 4.30 4.70
Видео
30.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.57 4.20 6.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
11:14 · Россия. Премьер-лига
Тугарев: «Я за, чтобы Fan ID упростили или убрали совсем, ещё считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Сергеев объяснил повязку на голове в игре с «Крыльями Советов»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «У «Спартака» нет победного духа»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Крылья» — молодая перспективная команда»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Болельщики «Крыльев Советов» не забыли, тепло принимают»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «В «Ростове» есть спор: если будем в топ-3 — стрижётся Карпин, если ниже — Байрамян»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов – о матче «Спартак» - «Ростов»: «Такое судейство - это плевок в сторону главного тренера сборной России» 1
10:05 · Россия. Премьер-лига
Тугарев: «Ростов» должен был побеждать «Спартак»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Название стадиона «Спартака» может измениться 2
09:49 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Фамилия Промеса будет золотыми буквами вписана в музей клуба» 1
09:43 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Не скажу, что у нас спад, мы играли со всеми на равных»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Джикия назвал три памятных матча за «Спартак»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Соболев в прекрасной форме»
09:09 · Россия. Премьер-лига
Глебов рассказал, в чём «Зенит» лучше «Спартака»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Глебов высказался о шансах «Ростова» занять второе место в РПЛ
Все новости
Рекомендуем