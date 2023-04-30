Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поступь московского «Динамо» в нынешнем чемпионате России. Напомним, что в пятницу «бело-голубые» неожиданно дома проиграли «Факелу» со счётом 0:2.

- «Динамо» сейчас – это вообще ужас, по-моему. Там такой подбор игроков, что это страх божий. Мы как-то говорили год-два назад про «Краснодар», что он играл всё хуже и хуже. А с «Динамо» совсем что-то страшное и непонятное происходит. У них вроде бы есть один хороший футболист – Тюкавин. Но что говорить, если там Фомин забивает пенальти и капитаном становится? Это из области вообще не пойми чего. Защитники «Динамо» не соответствует никакому уровню и близко, зато получают деньги немереные. У Маховикова в своё время мяч невозможно было отобрать. Раньше московские команды имели свое лицо, а теперь что? «Торпедо» – это вообще нет слов…