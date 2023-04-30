Тугарев: «Ростов» должен был побеждать «Спартак»

Форвард «Ростова» Роман Тугарев подвел итоги поединка 25-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Жёлто-синие» упустили победу в компенсированное время.

«Я недоволен свой игрой. Результатом тоже недоволен. Мы должны были побеждать, но пропустили в самой концовке. Недовольство судейством? Все люди, и все могут допускать ошибки», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

После 25 туров чемпионата России «Ростов» набрал 50 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» идет на третьей строчке, имея в своем активе на одно очко меньше.