Федун: «Фамилия Промеса будет золотыми буквами вписана в музей клуба»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о бомбардирских достижениях нападающего команды Квинси Промеса. Нидерландский форвард забил в РПЛ 85 голов.

«Он один из лучших легионеров за всю историю «Спартака». За РПЛ не могу сказать, но в историю «Спартака» он уже вошел. Его фамилия будет золотыми буквами вписана в музей клуба», - приводятся слова Федуна на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Квинси провел 22 поединка, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей (два – с пенальти) и сделал шесть результативных передач.