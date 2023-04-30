Президент «Урала»: «Не скажу, что у нас спад, мы играли со всеми на равных»

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги «Урал» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1. После завершения встречи президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов пообщался с представителями СМИ.

«Спад «Урала»? Я бы не сказал, что у нас спад. Мы играли со всеми на равных, но были какие-то ошибки. В таком режиме раньше «Урал» никогда не играл. Мы были немного не готовы к такому», - передает слова руководителя издание «РБ Спорт».

Следующий матч в чемпионате России «Урал» проведет на выезде против «Пари НН». Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля. По итогам 25 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ