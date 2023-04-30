Глебов рассказал, в чём «Зенит» лучше «Спартака»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов провел сравнение между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Зенит» мастеровитее «Спартака». У них получше исполнители. «Спартак» много играет через Соболева. «Зенит» создает остроту через забегания, комбинации. У них бразильцы делают разницу», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

«Зенит» и «Спартак» встретятся в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.