Глебов высказался о шансах «Ростова» занять второе место в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о шансах своей команды завоевать серебряные награды после противостояния с московским «Спартаком» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Вам виднее, кто главный претендент на серебро. Наша главная задача - играть в футбол, продолжать выходить через короткий пас и не бить мяч по трибунам. Мы идем от игры к игре», - передает слова хавбека издание «Спорт-Экспресс».

За пять туров до завершения сезона «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на одно очко.