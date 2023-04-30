Зиньковский: «Спартак» с «Зенитом» будет играть на победу»

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский высказался касательно предстоящего поединка против петербургского «Зенита» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» в матче с «Зенитом» будет играть на победу», - цитирует полузащитника издание «Чемпионат».

Принципиальный поединок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на следующих выходных. В преддверии этого матча питерцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а москвичи располагаются на третьей позиции. Разрыв между командами составляет 12 баллов.

В последних играх «Спартак» расписал мировую с «Ростовом», а «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1).