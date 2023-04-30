Соболев оценил судейство в матче с «Ростовом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался об уровне судейства во вчерашнем поединке 25-го тура чемпионата России против «Ростова». Матч прошел в Ростове-на-Дону и завершился вничью со счетом 1:1.

«Судейство? Вроде всё нормально. Всё по делу», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Соболев сравнял счет в добавленное ко второму тайму время.

По итогам 25 туров Российской премьер-лиги «Спартак набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов», в свою очередь, с 50 пунктами располагается на второй строчке.