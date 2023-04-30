Абаскаль заступился за защитника Дуарте

Рулевой московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался в поддержку защитника своей команды Алексиса Дуарте после поединка 25-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Я поддержал Дуарте. Если игрок допустил ошибку, и мы не даём ему второй шанс, то не узнаем, была ли это ошибка или это его уровень. Мы не должны «убивать» игрока после одной ошибки», - передает слова испанского специалиста издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний защитник принял участие в пяти поединках, в которых получил одну желтую карточку.