Соболев высказался о матче «Спартака» против «Зенита»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем поединке против петербургского «Зенита» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«В Питере тяжело играть. Последняя игра была боевая. Эмоции будут зашкаливать. Чемпионство, обыграть «Спартак». А «Спартак» хочет обыграть «Зенит», будет серьёзная битва в Питере», - передает слова нападающего издание «Чемпионат».

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в следующий уик-энд. Перед этой встречей питерцы уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» занимают третье место.