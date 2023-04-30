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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев: «Можно меня обвинять, что не забил столько моментов»

30 Апреля 2023 • 07:52 Комментировать

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался о результате поединка 25-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Да, сравняли. Но сколько я сегодня не забил… Забей я хотя бы один из множества моментов, всё было бы иначе. Тут можно и меня обвинять, что не забил столько моментов», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Соболев сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время.

После 25 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 49 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» с 50 очками располагается на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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