Червиченко в процентах оценил вероятность поражения «Спартака» от «Зенита»

В следующем туре чемпионата России «Зенит» будет принимать «Спартак». Бывший президент московского клуба Андрей Червиченко не верит в то, что «красно-белые» наберут очки в Санкт-Петербурге.

«Если взять следующий тур, то «Спартак» с такой игрой точно потерпит поражение от «Зенита». 99,9%, что «красно-белые» будут биты в Питере», - сказал Червиченко, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Червиченко отметил, что «Спартак» показывает слабый футбол, поэтому делать какие-то прогнозы насчёт результата сезона сложно.

«Пока приходится констатировать, что игры у «красно-белых» не просматривается. Ни о чём... Так что загадывать, сколько очков наберёт «Спартак» на финише, - очень сложно», - отметил бывший президент клуба.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Против «Зенита» команда Гильермо Абаскаля сыграет в воскресенье, 7 мая.