Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью 1:1 по итогам матча 25-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов».

- Игра раскрылась, скажем так, в последние пятнадцать минут, после забитого мяча «Ростова». До этого футбол был более-менее равный. Но, наверно, при незначительном преимуществе «Ростова», который выглядел более целостно. Ну а «Спартак» после пропущенного мяча проснулся, активизировался и включился. Эта ничья больше обидна для «Ростова». «Спартак» всё-таки вырвал одно очко, а «Ростов» не удержал победу. Мне больше понравился «Ростов», а «Спартак» уже который раз проявил характер. Ничья – положительный исход для «Спартака», учитывая, как складывался матч в целом.