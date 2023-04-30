Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью «Краснодара» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России против «Урала» (1:1).

- Нет такой игры у «Краснодара», чтобы назвать её целостной. Ни в обороне, ни в атаке. Там не налажены ни индивидуальные действия, ни коллективные. Домашних заготовок не просматривается. Вот играют как получится, как соперник позволяет. И всё. Такое впечатление, что людям это не очень надо.

Я думал, что Кайо будет всё-таки как-то прибавлять, прогрессировать. А он, по-моему, даже не на месте стоит, а ещё хуже становится. Ошибки Сафонова в пропущенном голе, я считаю, не было. Он мог, конечно, поудачней и понадежнее сыграть в том эпизоде, но такое бывает, Сафонова не в чем упрекнуть.

С положительной стороны у «Краснодара» можно выделить только Сперцяна. Он в своей поре, что-то делает полезное для команды, а остальные – ничего. Что «Краснодар», что «Урал», что «Крылья Советов» – разницы нет.