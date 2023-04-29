Мостовой оценил шансы «Спартака» в игре против «Зенита»

После ничьей с «Ростовом» московскому «Спартаку» предстоит еще один ответственный поединок - встреча с питерским «Зенитом» в следующем туре российского чемпионата. Бывший футболист красно-белых Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» на успех в игре с гегемоном российского футбола. Он считает, что «Спартак» может рассчитывать на недооценку со стороны питерцев.

- Если «Зенит» захочет, то он будет играть в полную силу. А он обязательно захочет, ведь они после этого матча могут стать чемпионами. У «Спартака» может быть надежда на то, что их недооценят, - цитирует слова Мостового Газета.Ru.

Мостовой защищал цвета московского клуба с 1987 по 1991 год.