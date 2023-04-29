Кулаков провёл 200-й матч за «Урал»

36-летний ветеран екатеринбургского «Урала» Денис Кулаков сегодня провёл свой двухсотый матч за клуб. Как сообщает Opta, теперь у украинца статус рекордсмена уральского клуба по сыгранным матчам в чемпионате России.

Кулаков является игроком «Урала» с 2015 года – тогда он перебрался в Екатеринбург из харьковского «Металлиста». До этого выступал исключительно за клубы родной страны – «Днепр», «Ворсклу», «Ильичёвец» и различные команды донецкого «Шахтёра».

Напомним, минувшим вечером «Урал» миром разошёлся на выезде с «Краснодаром» - 1:1. Эта игра стала первой в РПЛ для уральцев за пять туров, в которой эта симпатичная команда Виктора Ганчаренко не проиграла.