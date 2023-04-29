Сафонов допустил третью результативную ошибку в сезоне

Сегодня голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов в третий раз в текущем розыгрыше РПЛ допустил результативную ошибку. Он пропустил от игроков «Урала» мяч после рикошета, тем самым, «шмели» сравняли счёт и добыли для себя важную ничью.

Таким образом, по числу результативных ошибок Сафонов сравнялся с голкипером «Пари НН» Артуром Нигматуллиным – теперь у них у обоих больше всех результативных ошибок в сезоне среди голкиперов.

Всего в Премьер-лиге у Сафонова в текущем сезоне уже 38 пропущенных голов. Он пропускает в целом 1,58 мяча за игру. Вместе с матчами в Кубке России у Сафонова набирается уже 46 пропущенных мячей.

«Урал» наконец-то не проиграл в РПЛ