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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов допустил третью результативную ошибку в сезоне

29 Апреля 2023 • 21:17 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Сегодня голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов в третий раз в текущем розыгрыше РПЛ допустил результативную ошибку. Он пропустил от игроков «Урала» мяч после рикошета, тем самым, «шмели» сравняли счёт и добыли для себя важную ничью.

Таким образом, по числу результативных ошибок Сафонов сравнялся с голкипером «Пари НН» Артуром Нигматуллиным – теперь у них у обоих больше всех результативных ошибок в сезоне среди голкиперов.

Всего в Премьер-лиге у Сафонова в текущем сезоне уже 38 пропущенных голов. Он пропускает в целом 1,58 мяча за игру. Вместе с матчами в Кубке России у Сафонова набирается уже 46 пропущенных мячей.

«Урал» наконец-то не проиграл в РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Артур Нигматуллин Матвей Сафонов
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