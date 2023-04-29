«Краснодар» забил восьмой гол в сезоне после углового удара

Сегодня «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» дома – 1:1. Единственный результативный удар в матче в составе «быков» нанёс Пина Ленини после подачи с углового флажка от Эдуарда Сперцяна.

Таким образом, «Краснодар» стал лидером чемпионата России в текущем сезоне по голам после угловых ударов. Правда, делят первое место южане с ещё двумя клубами – «Факелом» и «Оренбургом». У этих клубов тоже по восемь голов с угловых.

Ничья позволила «Краснодару» подняться вверх в турнирной таблице – «быки» идут на шестом месте с 39 очками. Столичное «Динамо» имеет столько же баллов, но опускается на седьмую позицию.

О том, как проходил ничейный матч, читайте в нашей заметке.