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«Краснодар» забил восьмой гол в сезоне после углового удара

29 Апреля 2023 • 21:10 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Сегодня «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» дома – 1:1. Единственный результативный удар в матче в составе «быков» нанёс Пина Ленини после подачи с углового флажка от Эдуарда Сперцяна.

Таким образом, «Краснодар» стал лидером чемпионата России в текущем сезоне по голам после угловых ударов. Правда, делят первое место южане с ещё двумя клубами – «Факелом» и «Оренбургом». У этих клубов тоже по восемь голов с угловых.

Ничья позволила «Краснодару» подняться вверх в турнирной таблице – «быки» идут на шестом месте с 39 очками. Столичное «Динамо» имеет столько же баллов, но опускается на седьмую позицию.

О том, как проходил ничейный матч, читайте в нашей заметке.

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Краснодар
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КРАСНОДАР КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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