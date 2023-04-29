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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» наконец-то не проиграл в РПЛ: «Краснодар» открыл счёт, но не удержал преимущество

29 Апреля 2023 • 20:58 Комментировать (1)
Краснодар
1:1
Урал
окончен

«Краснодар» и «Урал» схлестнулись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 25-го тура РПЛ состоялся 29 апреля на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар1:1Урал
(1:0) Ленини Пина13'  
  39'Юшин Александр (1:1)
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичКайо ПанталеаоАлонсо ХуниорРамирес КристианСперцян ЭдуардБаньяц Михайло 73' (Ионов Алексей ( 73') Ленини ПинаАхметов Ильзат 73' (Кобнан Мозес ( 73') Кордоба ДжонБатчи Жоау 86' (Олусегун Олакунле ( 86')
Запасные: Петров СергейКокарев НикитаАгкацев СтаниславЛитвинов Вячеслав
Помазун ИльяКулаков ДенисИллой-Айет ЭммерсонБегич СильвиеГогличидзе ЛеоРанджелович ЛазарВлут Рай 86' (Мамин Артём ( 86') Сунгатулин Фаниль  67'Сиссе Ибраима 56' (Каштанов Алексей ( 56') Юшин Александр 74' (Железнов Юрий ( 74') Бикфалви Эрик 86' (Татаринов Евгений ( 86')
Запасные: Подберёзкин ВячеславБаклов ОлегЦулукидзе ЛукаИшков Илья
29 апреля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

В основе «Краснодара» появилось всего три россиянина, причём двое из них до этого не могли похвастать местом в старте. Ильзат Ахметов и молодой Сергей Волков обычно появляются на замену, а вот место Матвея Сафонова непререкаемо. Дополнила эту троицу приличная банда легионеров: Кайо, Рамирес, Алонсо, Баньяц, Ленини, Сперцян, Батчи и Кордоба. У гостей отсутствовал Бевеев, в остальном состав «Урала» был максимально боеспособным.

«Краснодар» сумел разжиться быстрым голом, в этом хозяевам помог стандарт. От угла поля навесил Сперцян, Джон Кордоба пробил практически в упор – Помазун этот удар потащил, но с добиванием Кевина Ленини уже ничего сделать не мог. Полузащитник с метра занёс мяч в сетку и счёт открыл – 1:0. В середине первого тайма уже сам Кордоба мог удваивать преимущество, но не смог реализовать выход один на один. Помазун выиграл дуэль, а организовал её Батчи.

«Урал» почти ничего не показывал в атаке, но корявенькая атака под конец тайма повергла «Краснодар». Бикфалви грудью скинул мяч на дугу штрафной площади, откуда не лучшим образом пробил Юшин. Однако под мяч подставился Кайо, рикошет от которого Сафонова дезориентировал, и Матвей буквально пропустил мяч под собой, неуклюже завалившись на газон – 1:1.

На том и разошлись в первом тайме, а на старте второго напомнили о себе наконец россияне «Краснодара». Ильзат Ахметов после передачи Рамиреса сбросил опекуна и пробил из пределов штрафной площади, пустив мяч совсем рядом со штангой. «Урал» ответил активными действиями Юшина, устремившегося за дублем. Александр пробил со средней дистанции под штангу, потом ещё головой добавлял, но оба раза выиграл у него дуэль Матвей Сафонов.

Удивительно, но концовку активнее провёл «Урал», вдруг устремившийся за победой, но не хватило «шмелям» градуса атак. Опасно пробивал со штрафного Эрик Бикфалви, неплохо подрезал мяч после подачи от угла поля Силвие Бегич, но в первом случае спас Сафонов, а во втором – мяч пролетел мимо створа. Так и не выявили сильнейшего «Краснодар» и «Урал», разойдясь миром. Для «шмелей» этот результат можно назвать хорошим – они прервали серию из пяти кряду поражений в РПЛ.

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Комментарии (1)
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esult
29 Апреля 2023 в 21:20
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