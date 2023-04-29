«Крылья Советов» забили меньше всех в РПЛ с возобновления сезона

Сегодня днём самарские «Крылья Советов» крупно уступили питерскому «Зениту». На пять голов лидера РПЛ в свои ворота самарцы ответили лишь одним – 1:5.

Таким образом, «Крылья» продолжают оставаться худшими по числу забитых голов в Российской премьер-лиге, если мы учтём только восемь сыгранных матчей после возобновления сезона в марте. У самарской команды пять голов, столько же забил ещё один неудачник весны – «Сочи».

Напомним, что в первые 17 туров чемпионата России в текущем сезоне игроки «Крыльев Советов» сумели забить 20 голов.

После неудачной домашней игры с питерским клубом самарцы с 25 баллами идут на 12-м месте в турнирной таблице, отрыв от зоны стыковых матчей невелик – всего три очка.