Ганчаренко: «С кубковыми матчами тяжело, но лучше, чем играть один матч в 7-8 дней»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Какие эмоции от возращения на этот стадион? Может быть, успели пообщаться с кем-то из бывшего клуба?

- Всегда приятно возвращаться. Понятно, что здесь великолепный стадион. Все, кто здесь играет, тренер и игроки хотели бы сюда вернуться и сыграть снова. Мы вчера были на академии тренировались, многих видел, со многими общались, что и продолжали делать до этого. Многие отмечают стилистические изменения в игре «Краснодара».

- Насколько команда изменилась и ее футбол за этот год?

- Этот вопрос не ко мне, а скорее как мы будем играть, «Урал». Для меня это более важно.

- Насчет вашей команды. С учетом кубковых матчей насколько сейчас есть усталость или нет? Учитывали ли то, что на следующей неделе придется в разгар недели играть кубковый матч?

- Это тот график, который нам нужен, который любят все игроки и команды. Да, это тяжело, но лучше, чем играть один матч в 7-8 дней. В какой-то мере мы уже к этому привыкли. Что касается следующих матчей, то у нас фокус только на следующей игре.