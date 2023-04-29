Ивич: Кади, Черников и Кривцов не сыграют в этом сезоне

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- «Урал» - одна из лучших команд чемпионата по реализации стандартов. Делали ли вы на этом акцент?

- Мы принимали во внимание этот факт, мы готовились и знаем преимущества команды, с которой будем сегодня играть. Также определенные вещи, в которых соперник не так силен, мы также анализировали, как и они анализировали нас. Они знают наши определенные стороны. Мы готовились к этому матчу, матч будет непростым и интересным. Я надеюсь, что мы из него выйдем победителями.

- С чем связано отсутствие в заявке Кривцова? Какие новости по состоянию Кади и Черникова, есть ли шансы, что они сыграют в оставшихся матчах сезона?

- Не думаю, что они выйдут на поле в оставшихся матчах сезона. То же самое с Кривцовым.