«Краснодар» и «Урал» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своём поле примет «Урал». Джон Кордоба, Эрик Сперцян, Эрик Бикфалви и Рай Влут выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Сингатулин, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Рандежлович.

Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.