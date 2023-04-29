«Краснодар» и «Урал» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своём поле примет «Урал». Джон Кордоба, Эрик Сперцян, Эрик Бикфалви и Рай Влут выйдут на поле с первых минут.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Сингатулин, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Рандежлович.
Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени.
Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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