Семак ответил на вопрос о возможном чемпионстве в матче со «Спартаком»

«Зенит» может оформить титул чемпиона России уже в следующем матче против «Спартака». Главный тренер питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, хотел ли бы он оформить чемпионство по итогам игры против «красно-белых».

«По поводу сегодняшнего вечернего матча [«Спартак» - «Ростов»] и следующего нашего - мы должны делать свою работу. Нам не нужно считать вероятности, нам нужно сосредоточиться на своей игре и работе», - сказал Семак, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

Матч Премьер-лиги России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 18:00 по московскому времени.