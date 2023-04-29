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Цыпченко: Судьи убивают «Крылья Советов»

29 Апреля 2023 • 17:18 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
07.05 19:00

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о судействе в адрес самарского клуба. Напомним, ранее Вадим Андреев покинул пост генерального директора «Крыльев» в знак протеста против судейства.

«Решение Андреева подать в отставку было эмоциональным. Тяжело сказать, правильное оно или нет, но то, что нас убивают судьи – правда», — цитирует Цыпченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 25 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Цыпченко Вадим Андреев
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