Вернувшийся блудный форвард: Сколько мячей забьёт Дзюба в чемпионате России

Переход 34-летнего экс-форварда сборной России Артёма Дзюбы в феврале нынешнего года в столичный «Локомотив» стал одним из основных поводов для обсуждений. Сколько мячей сможет забить воспитанник столичного «Спартака» в оставшейся части чемпионата? В семи проведённых играх, в период с 4 марта по 29 апреля, на счету Артёма шесть точных попаданий в цель. Кроме того, 16 апреля в Оренбурге Дзюба показал себя как отличный партнёр. С его передач мяч трижды достигал цели. И ведь искусственный газон стадиона «Газовик» не стал помехой, в укор другим командам и наставникам, любящим задеть представителей степной столицы за отсутствие естественного покрытия и уж очень близкое расположение трибун к разметке поля, что якобы уменьшает его размеры. Герой российского чемпионата мира 2018 года напомнил скептикам, что его рано списывать со счетов.

Турецкий вояж не задался

После назревшего ухода из «Зенита» переход в малознакомый «Адана Демирспор» в августе прошлого года, на исходе заявочной кампании, был воспринят как спасение. Лучше хоть где-то играть, чем сидеть на лавке, тем более когда у тебя «экватор» четвёртого десятилетия… Но четыре матча в чемпионате и один в рамках Кубка за три месяца и всего один забитый мяч… Такой «берег турецкий», действительно, нам и тем более Артёму не нужен.

Что ждёт нас 30 апреля

В последний день апреля команда Михаила Галактионова на родном стадионе будет принимать «Химки», увидевшие луч спасения в борьбе за право сыграть в стыковых матчах. Минувшей зимой нынешний наставник подмосковного клуба (а в тот период ещё наставник столичного «Торпедо») господин Талалаев предложил Артёму приехать на предсезонный сбор с целью просмотра. Ситуация, чувствуется, «напрягала» бомбардира. Просмотры в клубе-аутсайдере, забивающем (на тот период) в одном поединке из трёх?.. Словом, стороны не пришли к общему знаменателю. И теперь есть повод доказать. Только вот личную обиду Артёма предстоит на себе испытать «Химкам», которые зимой были как никогда далеки от выяснения отношений Талалаева и Дзюбы. Но всё течёт, всё меняется.

«Нижний» уже это испытал

После не состоявшегося визита в стан автозаводцев, некогда производящих грузовики марки «ЗИЛ», Дзюбу «занесло» в другую автомобильную столицу – Нижний Новгород, чей «олень» на капоте ГАЗ-21 сводил с ума мужскую половину бывшего Союза на протяжении двух десятилетий. Однако потомки создателей главного шедевра отечественного автомобилестроения также не доверились мастерству отца трёх детей. И зря! Во всемирный день юмора волжанам было не до смеха. К исходу получаса так и не состоявшийся «нижегородец» Артём Дзюба дважды заставил хозяев одной из арен чемпионата мира 2018 года начинать с центра поля. После финального свистка автор дубля «на эмоциях» через главный спортивный телеканал страны «передал привет» руководству «Пари НН».

А вот РЖД не прогадал

Когда казалось, что российский этап игровой карьеры так и не состоится, «рука помощи» пришла от оказавшегося в незавидной турнирной ситуации «Локомотива». Молодой, амбициозный Галактионов, принявший главный клуб РЖД, не побоялся пригласить к себе «лидера раздевалки». Михаил Михайлович старше Артёма всего на четыре года, но со своим решением не прогадал. На исходе середины весенней части чемпионата в РПЛ Дзюба вмешался в спор сильнейших бомбардиров. Конечно, напрямую конкурировать уже не позволит упущенное в начале сезона время.

Тем не менее поклонники его таланта уже выиграли определённую часть споров – сколько сможет забить в «Локомотиве» Дзюба. В 516 сыгранных в профессиональной игровой карьере за «Спартак», «Томь», «Ростов», Зенит»», «Арсенал», «Адана Демирспор» и «Локомотив» матчах на счету нашего героя 193 попадания в цель. До красивого круглого числа не хватает всего ничего.

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Константин Лицин