Известно условие чемпионства «Зенита» по итогам матча со «Спартаком»

В субботу «Зенит» разнёс «Крылья Советов» на выезде со счётом 5:1 и стал ещё на шаг ближе к титулу чемпиона России. В следующем туре питерцы проведут домашнюю игру против «Спартака». Команда Сергея Семака при победе над «красно-белыми» оформит чемпионство, если «Ростов» в ближайших играх против «Спартака» и «Факела» не наберёт более трёх очков.

«Зенит» и «Спартак» проведут очный матч в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Как известно, «Зенит» может стать чемпионом России пятый год подряд.