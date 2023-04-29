Малком имеет шансы установить рекорд чемпионатов России – сколько голов ему нужно

Малком проводит шикарный сезон в «Зените». В субботу 26-летний бразилец оформил покер в гостевом матче РПЛ против «Крыльев Советов». Малком уверенно лидирует в гонке бомбардиров с 22 голами.

В этом сезоне Малком имеет хорошие шансы установить новый рекорд результативности в Премьер-лиге. Автором этого рекорда является Олег Веретенников, который в чемпионате 1995 года наколотил 25 голов.

Абсолютный рекорд принадлежит Сейду Думбия, однако он забил 28 голов в переходном сезоне 2011/2012, когда чемпионат состоял не из 30, а из 44 туров. При всём уважении к Думбия, его показатель можно выносить за скобки.