Малком – первый после Дзюбы автор покера в РПЛ

В субботу «Зенит» проводил гостевой матч Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Питерцы быстро пропустили, но затем взялись за дело и в итоге разгромили соперника в Самаре со счётом 5:1. Главным героем встречи стал Малком – 26-летний футболист оформил покер.

В прошлый раз покер в чемпионате России был оформлен почти два года назад – в мае 2021-го.Тогда Артём Дзюба в футболке «Зенита» четырежды поразил ворота «Тамбова».

Отметим, что Малком уверенно лидирует в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата России. 26-летний футболист записал на свой счёт 22 гола. Второй Квинси Промес из «Спартака» отстаёт от Малкома на пять голов.