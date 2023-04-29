Голкипер Илья Свинов не задержится в «Спартаке» после возвращения из аренды. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в летнее трансферное окно московский клуб будет искать варианты с новой арендой или даже продажей Свинова.

В настоящий момент Илья Свинов выступает в аренде за «Факел». Именно у воронежского клуба «Спартак» купил этого футболиста в начале 2022 года.

В сезоне 2022/2023 Свинов провёл в РПЛ 19 матчей. В них голкипер пропустил 32 гола.

Отметим, что 22-летнего Илью Свинова специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 600 тысяч евро.