Всё, что нужно знать о ретро-матче Победы «Спартак» — «Динамо»: когда и где пройдёт, кто сыграет, кто тренирует

Российский футбольный союз объявил, что первого мая состоится реконструкция знаменитой игры 1943 года. Чем же знаменита эта игра, спросите вы?

Тогда (на день позже – 2 мая) на руинах Сталинграда местное «Динамо» сыграло против московского «Спартака». Этот матч прошёл через три месяца после завершения одного из самых страшных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Футбольный матч стал символом возвращения к жизни, спорт объединил людей и подарил хоть немного мгновений радости людям, пережившим длительную осаду Сталинграда. В память об этих невероятных подвигах и пройдёт ретро-матч Победы «Спартак» — «Динамо».

Когда и где пройдёт ретро-матч Победы?

Организовал матч РФС при поддержке администрации Волгоградской области. Игра состоится первого мая 2023 года на стадионе «Волгоград Арена», принимавшем матчи чемпионата мира 2018. Старт ретро-матча намечен на 20:00 по Москве, на игру команды приедут в автобусах прошлой эпохи, до стартового свистка состоится традиционная для СССР церемония обмена букетами, команды и арбитры появятся в стилизованной форме.

Кто сыграет?

Тогда играли сталинградское «Динамо» и московский «Спартак», в наше время составы соберут из легенд советского и российского футбола. «Красно-белых» будут представлять ветераны «красно-белых» же, а вот за сталинградское «Динамо» сыграют ветераны из «Динамо» московского и легенды волгоградского «Ротора», формального хозяина ретро-матча. Составы будут такими, что приятная ностальгия вас точно одолеет. Приготовьтесь читать этот список, сейчас у каждого болельщика со стажем проснутся приятные воспоминания.

Заявки команд

«Динамо» Сталинград

Олег Веретенников, Валерий Есипов, Евгений Алдонин, Денис Зубко, Николай Олеников, Александр Зернов, Виталий Абрамов, Александр Шмарко, Валерий Бурлаченко, Михаил Мысин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Павел Могилевский, Платон Захарчук, Максим Тищенко, Андрей Чичкин, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Александр Точилин, Евгений Чумаченко, Эрик Яхимович.

«Спартак» Москва

Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Валерий Кечинов, Виктор Онопко, Александр Мостовой, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Константин Головской, Александр Филимонов, Дмитрий Парфенов, Никита Баженов, Дмитрий Комбаров, Денис Бояринцев, Андрей Ещенко, Роман Павлюченко, Андрей Коновалов, Алексей Мелёшин, Александр Самедов.

Тренерский штаб и арбитр

У сталинградского «Динамо» будут два главных тренера – Валерий Газзаев и Владимир Файзулин. А тренерский штаб «Спартака» составят легенды просто невероятного масштаба: Олег Романцев, Ринат Дасаев, Никита Симонян, Вагиз Хидиятуллин и Александр Мирзоян. Главным арбитром матча назначен Алексей Николаев.

Прямую трансляцию уникального ретро-матча «Спартак» — «Динамо» проведёт федеральный телеканал «Матч ТВ». А что вы думаете про идею проведения такой игры легенд, будете смотреть?