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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин не считает, что Дзюба очень важен для «Локомотива»

29 Апреля 2023 • 15:38 Комментировать

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин не считает, что Артём Дзюба в переговорах с московским клубом о новом контракте будет диктовать свои условия.

«Не думаю, что Артём будет диктовать свои условия. Дзюба для «Локомотива» не так уж важен, ещё и возраст. Поэтому клуб может делать что угодно, и Артём никак не может на это повлиять. У него возраст, большие запросы. Будут тяжёлые переговоры, но всегда можно найти точки соприкосновения», - сказал Булыкин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Булыкин допустил, что «Локомотив» может предоставить Дзюбе не такой контракт, какой он хочет, поскольку главным для клуба является воспитание своей молодёжи.

В семи матчах чемпионата России за «Локомотив» Артём Дзюба записал на свой счёт шесть голов и четыре голевых паса.

Добавим, что на текущий момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Дзюба не пойдёт на сокращение зарплаты в «Локомотиве» - представитель игрока дал это понять

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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