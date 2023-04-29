Агент: «Сыграет ли сегодня Кайо? Не знаю, у меня нет новостей»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался на тему того, сумеет ли бразилец принять участие в матче 25-го тура РПЛ против «Урала».

Напомним, что игру 24-го тура со «Спартаком» (3:4) Кайо пропускал из-за перебора карточек.

«Сыграет ли сегодня Кайо? Не знаю, у меня пока нет новостей. Травмы у него нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний бразилец провёл в составе «быков» 23 матча, не отметившись в них результативными действиями.

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.