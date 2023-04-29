Агент подтвердил интерес к нападающему «Торпедо» Караеву со стороны других клубов

Георгий Цховребов, агент нападающего «Торпедо» Давида Караева высказался о будущем 28-летнего футболиста.

Цховребов подтвердил, что интерес к Караеву со стороны других клубов имеется, однако сейчас футболист сконцентрирован на концовке текущего сезона.

«Интерес к Давиду есть, что неудивительно, учитывая показываемый им футбол. Но до окончания сезона Давиду нужно сосредоточиться на игре в «Торпедо» и приложить все усилия для решения задачи клуба», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Караев провёл за «Торпедо» 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста сейчас составляет 600 тысяч евро.

После 24 туров чемпионата России «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч команда Караева проведёт завтра, 30 апреля, против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.