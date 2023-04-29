Мостовой: «Промес 100% усилит «Спартак» в матче с «Ростовом»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Игра будет очень интересная. Плюс у «Спартака» вернулся Промес, он 100 процентов усилит команду в матче с «Ростовом», - передает слова Александра издание «РБ Спорт».

Матч «Спартака» против «Ростова» состоится сегодня, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

По итогам 24 туров москвичи занимают третье место в Премьер-лиге, а ростовчане располагаются на второй позиции.