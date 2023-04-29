Федотов – о «Сочи»: «Там осталась часть души»

Бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов, ныне возглавляющий столичный ЦСКА, рассказал о своём отношении к южному клубу.

«Там осталась часть души, знакомые, коллеги, однако мой нынешний статус по отношению к «Сочи» — наблюдатель, иного ситуация не предполагает», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что первую часть сезона сочинский коллектив прошёл довольно уверенно, и сказать что-либо можно только в адрес оборонительной линии.

В данный момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице элитного российского дивизиона, имея в своём активе 31 балл после 24 проведённых матчей.