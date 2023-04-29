Бразильский нападающий Педриньо покинул «Сан-Паулу», за который выступал на правах аренды. Об этом сообщается на официально сайте клуба.

«Сан-Паулу» принял решение расторгнуть контракт с форвардом Педриньо. Эта мера была принята после оценки, которую провел юридический отдел в части известных фактов, касающихся дела с участием футболиста», - говорится в сообщении бразильского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что девушка Педриньо подверглась домашнему насилию.

Нападающий вернется в московский «Локомотив», который владеет полноценными правами на бразильского футболиста.